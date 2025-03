05 Mars à travers l'histoire fu Sénégal : Entre triomphes, drames et décisions majeurs

À travers les âges, le 5 mars a marqué l’histoire du Sénégal par des événements marquants, mêlant exploits sportifs, avancées infrastructurelles, tensions politiques et faits historiques majeurs. Retour sur les faits marquants de cette date.

05 MARS 2023

Lors d’un combat de lutte sénégalaise organisé à l’Arène Nationale de Pikine, Oumar KANE, alias Reug Reug, de Thiaroye-sur-Mer, s’impose face à Salif SAKHO, dit Sa Thiès, de l’écurie de Guédiawaye, sur décision arbitrale.

Toutefois, ce verdict suscite la controverse parmi les amateurs, certains estimant que Reug Reug aurait effectué quatre appuis, ce qui équivaut à une chute selon le règlement. Après examen, le Comité National de Gestion (CNG) de la lutte décide d’annuler la victoire initialement accordée à Reug Reug et de la réattribuer à Sa Thiès.

05 MARS 2022

Le Président Macky SALL lance les travaux de la deuxième phase du Train Express Régional (TER), reliant Diamniadio à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) sur un tracé de 19 km.

Ce projet, évalué à 207 milliards de francs CFA, comprend également l’acquisition de sept trains supplémentaires, portant la flotte totale à 22 trains. Pour rappel, la première phase (Dakar-Diamniadio) avait été inaugurée le 14 décembre 2016.

05 MARS 2021

De violentes manifestations éclatent à Dakar, sa banlieue et plusieurs autres localités du pays, en réaction à l’arrestation, le 03 mars, du député et opposant politique Ousmane SONKO, leader du parti Pastef/Les Patriotes, pour troubles à l’ordre public.

Ces troubles, accompagnés de scènes de pillage, causent d’importants dégâts matériels et entraînent la mort de 13 personnes. Face à l’ampleur de la crise, la communauté internationale (Nations Unies, Union Africaine, CEDEAO) appelle à l’apaisement.

05 MARS 2017

Un accident tragique survient sur la Route Nationale N°2, entre Richard-Toll et Saint-Louis, impliquant un car rapide et un camion-citerne transportant du carburant. Le bilan est lourd : 15 morts.

05 MARS 2016

Des échauffourées éclatent lors d’une réunion du Bureau politique du Parti Socialiste, organisée pour définir la position du parti sur le référendum du 20 mars 2016 portant sur la révision de la Constitution.

Le Secrétaire général du parti, Ousmane Tanor DIENG, partisan du “oui”, ainsi que certains de ses proches, sont pris à partie et molestés par des militants opposés au projet.

05 MARS 1953

Arrivée à Dakar-Yoff du Général Charles DE GAULLE à bord du Constellation “Étoile de Dakar”.

Il est accueilli par le Haut-Commissaire de la République en Afrique Occidentale Française (AOF), Bernard CORNUT-GENTILLE, en présence de Maître Léon BOISSIER-PALUN, Président du Grand Conseil de l’AOF, des gouverneurs Paul LE LAYEC et Lucien Eugène GEAY, du Général Georges NYO et du député Abasse GUÈYE.

05 MARS 1945

Verdict du procès des tirailleurs sénégalais rescapés du massacre de Thiaroye (décembre 1944).

Les peines prononcées varient de 6 mois à 10 ans de prison, assorties d’amendes. Leur pourvoi en cassation est rejeté le 17 avril 1945. Finalement, en 1947, les condamnés sont graciés et amnistiés par le Président français Vincent AURIOL.

05 MARS 1918

Arrivée en Casamance de la mission Blaise DIAGNE, chargée du recrutement militaire en Afrique occidentale française.

Le 16 novembre 1917, Georges CLÉMENCEAU, alors Président du Conseil des ministres français, confie à Blaise DIAGNE, député du Sénégal et nommé Commissaire de la République, la mission de recruter 50 000 tirailleurs sénégalais.

Entre février et août 1918, 63 000 hommes seront ainsi enrôlés à travers l’Afrique noire sous domination française.