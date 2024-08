Petrosen, Senelec, Port autonome… : Les 15 sociétés publiques les plus endettées au…

À l’instar de l’Administration centrale, les sociétés parapubliques sont aussi très endettées au Sénégal. La dette des sociétés parapubliques s’élevait à 1 389,6 milliards F CFA à fin septembre 2023. Elle porte d’ailleurs à 15 184,7 milliards la dette publique totale qui est de 13 772,9 milliards F CFA en 2023, si l’on considère uniquement l’administration centrale.

Parmi les sociétés qui crèvent le plafond, il y a Petrosen qui doit 590,4 milliards à ses créanciers. Cette enveloppe s’explique certainement par le besoin de Petrosen d’acquérir des parts et de supporter ses charges dans les projets d’exploitation du pétrole et du gaz. Vient ensuite la Société nationale de gestion et d’exploitation du patrimoine bâti de l’État (Sogepa) avec 315,2 milliards. Cette dette pourrait sans doute s’expliquer par les sphères ministérielles de Diamniadio construites par des privés pour le bénéfice de l’État.

La Senelec et Air Sénégal occupent respectivement la troisième et la quatrième place sur la liste avec 147,4 milliards pour la première et 104,1 milliards pour la seconde.

Il reste alors celles qui sont sous la barre des 100 milliards de dette. On compte le Port autonome de Dakar (Pad) avec 50 milliards, la Société africaine de raffinage (Sar) avec 45,7 milliards, la Caisse des dépôts et consignations (Cdc) à hauteur de 40,9 milliards, le Fonds d’entretien routier autonome (Fera) pour 25,4 milliards, l’Aibd pour 17,4 milliards et enfin le Fonds pour l’habitat social (Fhs) (11 milliards) qui ferme la liste des 10 sociétés les plus endettées.

À ceux-là s’ajoutent les sociétés dont la dette est inférieure à 10 milliards. Il s’agit de la Sones (8,8 milliards), du Fonsis (8,1 milliards) et de la Société des travaux publics (Sogip, 5,4 milliards). Quant aux sociétés de construction Sicap et Sn-Hlm, elles trainent respectivement une ardoise de 4,2 milliards et 2,6 milliards. La Sonacos a une dette de 3,5 milliards. Le tout représente une enveloppe de 1 380,8 milliards de dettes pour le secteur parapublic.

Les sociétés qui ne figurent pas sur cette liste ont zéro franc de dette, si l’on se fie au tableau de la Direction de la dette publique.