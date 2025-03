Revue presse -Sénégal : Gouvernance, Économie et Société au cœur de l’actualité

Bonjour et bienvenue sur Kewoulo. Dans cette revue de presse, en ce lundi 10 Mars 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et gouvernance

Plusieurs journaux mettent en avant des sujets liés à la gouvernance et aux finances publiques. L’Évidence et EnQuête évoquent la gestion des budgets avec des chiffres précis sur l’assainissement et l’impact économique des décisions gouvernementales. Libération, de son côté, met en lumière des virements suspects de 6,736 milliards de FCFA qui suscitent l’intérêt du parquet financier. Ce genre d’affaires rappelle l’importance de la transparence et du contrôle des finances publiques. Par ailleurs, Le Soleil met en avant la signature d’un accord avec le Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (Saes), une avancée dans les relations entre l’État et les enseignants du supérieur.

Les questions de transparence et de gestion budgétaire restent au centre des débats.

Économie et société

Dans Grand Panel, un focus est mis sur la précarité des entrepreneurs honorés par l’ONG SGF, mettant en évidence les difficultés des agriculteurs. Le journal rappelle que sans un soutien structuré, ces travailleurs restent vulnérables face aux aléas économiques. 24 Heures met l’accent sur le transport public avec la mise en circulation de nouveaux bus, un pas vers la modernisation de la mobilité urbaine.

Dans les réformes sociales, L’État cherche à améliorer des secteurs comme l’éducation et les transports, mais les attentes restent fortes. Aussi dans l’économie réelle malgré les efforts, les petites entreprises et les agriculteurs peinent à s’en sortir.

Sécurité et justice

Direct News et Point Actu évoquent des affaires judiciaires et sécuritaires, notamment sur le Covid-19 et des scandales financiers. Les révélations sur ces dossiers montrent un besoin de renforcement des institutions judiciaires pour éviter l’impunité.

Walf Quotidien parle d’un projet de loi porté par le parti Pastef, ce qui illustre une dynamique politique en évolution.

Sports

Les pages sportives reviennent sur la performance des clubs locaux, notamment Ajel, US Gorée et Casa Sports, qui se sont illustrés lors du dernier week-end. Wiwsport s’inquiète des blessures en cascade chez les Lions du football, ce qui pourrait impacter les prochaines échéances internationales.

Le sport et l’image nationale les blessures des joueurs et la performance des clubs rappellent l’importance des infrastructures sportives.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.