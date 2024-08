Médicaments contre le paludisme falsifiés : L’OMS appuie le Sénégal dans…

Le paludisme reste une cause majeure de mortalité et de morbidité, en particulier chez les enfants et les femmes enceintes. C’est pourquoi il est crucial que les médicaments utilisés pour lutter contre cette maladie soient de haute qualité.

Pourtant, l’on fait face, aujourd’hui, à une falsification des produits utilisés dans la lutte contre cette pathologie, selon le Dr Guy Bertand Njambong, responsable technique et médicaments essentiels et produits de santé à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Sénégal. C’est pourquoi, dit-il, la lutte contre les produits falsifiés de paludisme est une priorité de santé publique.

Il précise tout de même que ce n’est pas uniquement pour le paludisme, mais pour toutes les autres maladies en général.

Dans ce contexte, l’OMS s’engage à soutenir les efforts du Sénégal pour que les produits antipaludiques utilisés sur le marché soient de qualité. La surveillance de la qualité des produits contre le paludisme est une composante essentielle. “Les médicaments falsifiés ou de qualité inférieure peuvent impacter sur l’efficience traitements et mettre en danger la vie des patients. La lutte contre les médicaments et les produits falsifiés ne peut être menée par un seul acteur. Elle nécessite l’engagement et la collaboration de tous les acteurs y compris le gouvernement et les professionnels de santé et la société civile”, explique le directeur.

Pour lui, l’OMS est engagée à soutenir le Sénégal pour améliorer la qualité des médicaments en général et dans le cadre des autres produits, pour que chaque patient puisse bénéficier d’un traitement sûr et efficace et pour atténuer le taux de paludisme dans le pays et dans le reste de l’Afrique.