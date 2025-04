Discours à la nation : le président rend un hommage bien mérité aux jambaars

C’est par un hommage bien mérité que le chef de l’Etat a salué le travail et l’abnégation dont font preuve les forces de défense et de sécurité tous les jours pour le maintien de la paix sur le territoire national. “Chers membres des Forces de Défense et de Sécurité, hommes et femmes de devoir, vous êtes les garants de notre paix et les protecteurs infatigables de notre souveraineté. Vous incarnez avec honneur et abnégation, l’essence même du concept Armée-Nation.”

Ces hommes et femmes qui ne ménagent aucun effort au quotidien pour que la population vive en sécurité sont à l’honneur pour cette 65ème fête de l’indépendance. “Le 04 avril c’est aussi la fête des Forces de défense et de sécurité. C’est

l’occasion de rendre hommage à l’ensemble de nos Jàmbaars, piliers de

notre Nation et remparts ultimes de notre quiétude.”

En effet le thème retenu cette année « Vers la souveraineté technologique

et industrielle des Forces de Défense et de Sécurité » sera un fer de lance pour accompagner les jambaar dans leur mission. A cet effet, le président promet la modernisation technologique et industrielle des moyens logistiques et matériels dont ils ont besoin pour accomplir leur mission.