Sénégal 65 ans après : Vision, souveraineté et renaissance sous la Présidence de Diomaye  Faye

Ce 3 avril 2025, à la veille du 65ᵉ anniversaire de l’indépendance du Sénégal, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a adressé un message fort à la Nation. Dans son discours empreint de solennité et d’engagement, il a souligné les défis à relever et a réaffirmé son ambition de transformation pour un Sénégal souverain, juste et prospère.

Le Président Faye a mis l’accent sur l’importance du vivre-ensemble et de la cohésion nationale, rappelant que l’unité du peuple sénégalais repose sur des valeurs héritées des générations précédentes. Dans un contexte où le pays est marqué par des défis économiques et sociaux, il a insisté sur la nécessité de conjuguer les efforts pour garantir la stabilité et le progrès. Face à une situation économique exigeant des ajustements structurels, le gouvernement a initié une série de réformes destinées à redresser les finances publiques. La rationalisation des dépenses, l’optimisation des finances locales et la gestion rigoureuse de la dette figurent parmi les mesures phares adoptées pour assurer une viabilité financière à long terme.

Des actions concrètes ont déjà été mises en place, notamment le paiement progressif des arriérés dus aux opérateurs agricoles et aux entreprises du BTP, ainsi que le soutien à l’autonomisation économique des femmes à travers la phase 2 du programme PAVIE.

Le Sénégal étant désormais un pays producteur de pétrole et de gaz, le Président a réaffirmé son engagement à assurer une exploitation transparente et respectueuse de l’environnement de ces ressources stratégiques. Par ailleurs, la modernisation des Forces de Défense et de Sécurité constitue un axe majeur de la politique gouvernementale, visant à renforcer la souveraineté technologique et industrielle du pays.

Dans un effort d’amélioration des conditions de vie des Sénégalais, le gouvernement a engagé des initiatives ambitieuses, notamment la réalisation de forages pour garantir l’accès universel à l’eau potable et l’accélération des projets d’électrification rurale. L’audit foncier récemment réalisé marque également une volonté de mettre fin aux pratiques abusives et d’assurer une gestion plus équitable des terres.

Le Président Faye a conclu son discours en appelant à la mobilisation de tous les Sénégalais pour bâtir un avenir prospère. Soulignant que le redressement économique et social nécessitera des sacrifices collectifs, il a invité chaque citoyen à faire preuve de résilience et de solidarité.

Avec une vision axée sur la transparence, la souveraineté et la justice sociale, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye inscrit son action dans une dynamique de transformation profonde, où chaque Sénégalais est appelé à jouer un rôle clé.