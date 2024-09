À partir du 30 septembre, la représentation américaine mettra en place un nouveau système de prise de rendez-vous pour les demandeurs du sésame. Dans cette perspective, elle a donné quelques consignes reprises par Les Échos. Extraits.

«Les demandeurs de visa pourront obtenir des informations sur les visas, payer les frais de demande de visa, planifier et reprogrammer des rendez-vous pour un entretien de visa, et bénéficier de services de livraison de documents (DHL).

«Si vous avez déjà un rendez-vous prévu, aucune autre action n’est nécessaire ; présentez-vous à votre rendez-vous à la date et à l’heure prévues. Si vous avez payé les frais de demande de visa mais n’avez pas fixé de rendez-vous pour un entretien, nous vous recommandons de prendre rendez-vous avant le 20 septembre 2024 en utilisant le système de prise de rendez-vous actuel (https://ais.usvisa- info.com/) avant que ce système de rendez-vous ne soit limité à un accès uniquement en lecture.

«Si vous envisagez de demander un visa mais que vous n’avez pas commencé votre processus de demande de visa, nous vous recommandons de payer les frais de demande de visa et de prendre rendez-vous le plus tôt possible, car le système de rendez-vous actuel n’acceptera pas de nouveaux paiements de frais de visa à compter du 17 septembre 2024 pour les paiements en espèces.

«Si vous avez commencé votre processus de renouvellement de visa et reçu des instructions pour envoyer les documents à la section consulaire, nous vous recommandons de déposer les documents demandés au bureau de DHL à Fann, au plus tard avant le 25 septembre2024.»