Intelligence artificielle : L’Europe contre-attaque face à l’hégémonie américaine et chinoise

La session plénière du Sommet pour l’Action sur l’Intelligence Artificielle, qui se tient actuellement, réunit des chefs d’État, des experts technologiques, des régulateurs et des représentants du secteur privé pour débattre des implications majeures de l’IA sur l’économie, la gouvernance et la sécurité mondiale. Alors que les États-Unis et la Chine dominent le secteur.

Alors que les États-Unis et la Chine dominent ce secteur stratégique avec des avancées fulgurantes en matière d’IA générative, de cybersécurité et d’automatisation, les discussions portent sur la manière dont les autres nations peuvent renforcer leur souveraineté technologique et éviter une dépendance excessive aux géants américains et chinois. Par ailleurs, la régulation mondiale de l’IA est au cœur des débats. Face aux risques liés à la désinformation, à la surveillance de masse et aux potentielles dérives éthiques, les participants cherchent à établir des cadres normatifs garantissant un développement responsable de cette technologie. L’Europe, avec son projet de loi sur l’IA, tente de poser les bases d’un modèle réglementaire plus transparent et respectueux des droits fondamentaux. Enfin, la session aborde la question des inégalités d’accès à l’IA, en particulier pour les pays en développement, et explore les moyens de favoriser une collaboration internationale pour faire de l’IA un levier de progrès équitable plutôt qu’un facteur de domination économique et géopolitique.