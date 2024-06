Passation de service à l’ANRAC : Ansou SANE remplacé par Ibba SANE

L’ANRAC ( Agence Nationale pour la Relance des activité économique en Casamance) a un nouveau Directeur. La cérémonie d’installation à eu lieu ce jeudi 6 juin 2024 au siège de la dit sise à Mermoz.

Cette festivité de prise de fonction qui a réunit parents et amis de l’administrateur sortant et de son successeur a été une occasion pour le nouveau patron de témoigner toute sa reconnaissance au chef de l’Etat pour ce nouveau poste. Ibba SANE qui n’a pas manqué de remercier l’ancien DG Ansou pour le travail abattu , c’est ainsi engagé a ne ménager aucun effort pour hisser sa nouvelle société à sa plus haute performance: ” je m’engage à travailler avec tout le monde , pour amener l’ANRAC , à contribuer de manière déterminante , à faire de la Casamance , un pole économique attractif pour les investisseurs , les projets et les programmes”. il poursuit pour dire: ” Mon dernier mot est pour vous mon cher frère ANSOU, je vous remercie pour votre accueil , votre disponibilité et la bonne organisation de la cérémonie qui nous réunit aujourd’hui.

“Je vous souhaite plein succès dans vos prochaine fonctions et missions” .

