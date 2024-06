Situation des ICS: Les membres du Conseil National des Dirigeants d'Entreprises du Senegal et autres sonnent l'alerte et interpellent l'Etat...

Ce vendredi 07 juin, les membres du Conseil National des dirigeants d’entreprises du Sénégal, CNDES (INNOVATION-CROISSANCE) et du Groupe Secteur Privé et Développement (GSPD), des membres des Industries Chimiques du Sénégal (ICS) ont tenu une conférence de presse pour dénoncer la situation catastrophique des ICS qui date depuis du temps du président Wade.

Cette conférence de presse était l’occasion pour les responsables des Industries Chimiques du Sénégal de revenir sur la problématique des ICS et décrire leur situation actuelle alarmante.

Abdou Aziz Ndiaye le porte parole du jour qui avec le cœur meurtri, a fait le point sur la situation actuelle. Selon lui, les ICS ne sont plus sénégalaise car depuis 2014, elles sont sous le contrôle du groupe indonésien Indorama qui possède une filiale en Inde pour les engrais. L’Etat du Sénégal n’a que 15% du capital des ICS au moment où Indorama lui seul a 78%. Parlant sur le volet financier, Abdou Aziz Ndiaye révèle que le Sénégal ne gagne aucun centime de la part des ICS. Pire, elles doivent au moins 200 milliards à l’Etat.

Il a précisé que même dans la production de l’engrais, le Sénégal n’a plus son mot à dire depuis que le ministre de l’industrie et des mines Malick Gackou sous l’ère de Macky Sall a cédé la totalité de l’acide à IFFCO privant le Sénégal de ses 20%.

Le porte parole du collectif a fait des précisions sur le comment en est on arrivé là. « En 2000, grâce à une excellente santé financière, les ICS construisent sur fonds propres une 2ème usine à Darou pour doubler leur production d’acide phosphorique… Ce doublement était de 200 milliards. Ce mode de financement engendra des problèmes de liquidités exacerbés par la défaillance de IFFCO, demandeur du doublement, par rapport à son engagement d’apporter 50 millards en capitale. Les ICS lancèrent alors un emprunt obligataire pour faire face à leurs difficultés conjoncturelles… » a t’il déclaré.

« C’est dans ce contexte qu’arriva en 2005 Jerôme Godart, un ami et partenaire de Karim Wade. A cet époque, Macky Sall était premier ministre. Godart était venu dit-il avec un plan de sauvetage des ICS. Un plan basé, entre autres propositions, sur l’acquisition auprès des ICS de 300.000 tonnes de DSP par sa société Offnore shipping. Ce plan échoua lamentablement car Godart n’a pas pu vendre sur le marché international un seul gramme de DSP dont l’utilisation est très marginale. Le DSP est un mélange de sédiments, dépôts piscine d’acide, plus du phosphate. A la suite de son échec commercial dû à sa méconnaissance du marché des fertilisants donc son manque de professionnalisme, Godart trouva le moyen de faire bloquer les comptes bancaires des ICS à Paris et à New York. Il argua que les ICS lui avaient fourni un produit aux caractéristiques non conformes et leur réclama des dommages et intérêts d’un montant de 37milliards. Ce blocage des comptes bancaires des ICS entraîna l’arrêt total de leurs installations pendant 8(huit) mois. Ce qui affaiblit les ICS de manière brutale… » a démontré Abdou Aziz Ndiaye.

Cependant, le collectif a fait des propositions qu’il appelle “solution ultime “. Pour régler le problème des ICS, le Sénégal détient suffisamment d’arguments à faire valoir. A l’en croire toujours, si l’Etat du Sénégal récupère le contrôle des industries en redevant l’actionnaire majoritaire, il pourra ouvrir le capital au secteur privé national.