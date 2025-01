Le pape François appelle à la paix en République Démocratique du Congo

Le pape François a exprimé sa profonde préoccupation concernant l’aggravation de la sécurité en République Démocratique du Congo (RDC). Lors de son audience générale hebdomadaire tenue mercredi dans la salle Paul VI au Vatican, il a plaidé pour la cessation immédiate des hostilités.

Le souverain pontife a exhorté toutes les parties impliquées à mettre fin aux conflits et à se concentrer sur la protection des civils, notamment à Goma et dans d’autres régions touchées par la violence. Il a également souligné son inquiétude face à la situation à Kinshasa, la capitale, appelant à mettre fin aux violences contre les personnes et les biens.

Selon le Pape, « tous les efforts possibles doivent être déployés pour régler le conflit par des moyens pacifiques, » a-t-il ajouté lors de son discours. Il a prié pour que la paix et la sécurité soient réinstallées promptement.

Les rebelles du M23 ont récemment déclaré avoir pris le contrôle de Goma, un événement qui a vu la mort de 25 personnes dans la ville et neuf autres au Rwanda. Des centaines ont été blessées dans ces affrontements. Le gouvernement de Kinshasa a affirmé que les forces rwandaises étaient impliquées dans cette prise de contrôle.

Des citoyens déclarent que Goma, une ville de 3 millions d’habitants abritant également des déplacés internes, est partiellement contrôlée par les forces gouvernementales et les rebelles.