Mgr André Gueye nommé archevêque de Dakar par le Pape François

Le pape François a nommé Monseigneur André Guèye, ancien évêque de Thiès et administrateur apostolique de Saint-Louis, archevêque métropolitain de Dakar. Il succède à Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui a renoncé à son poste pour des raisons de santé après avoir dépassé la limite d’âge de 75 ans, selon le Code du droit canonique.

Né en 1967 à Pallo-Younga, Monseigneur Guèye a étudié la philosophie et la théologie au Sénégal et à Rome. Ordonné prêtre en 1992, il a exercé divers ministères, dont celui de vicaire et curé de paroisse, professeur de philosophie et évêque de Thiès depuis 2013. Depuis janvier 2023, il était administrateur apostolique de Saint-Louis du Sénégal.