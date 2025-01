Dans un post sur X, Mamoudou Ibra Kane, leader de « Demain C’est Maintenant » s’est prononcé sur la situation économique et sociale difficile du pays.

Selon Mamoudou Ibra Kane, face à la situation économique et sociale difficile, le pouvoir ne doit pas être autiste.

« Demain C’est Maintenant propose la tenue de concertations nationales sorte de Sommet économique et social » et parallèlement, des Assises de la Migration et la Diaspora », déclare-t-il.