Ndella Madior Diouf : Entre les murs d’une prison et les larmes d’un dernier adieu

En détention depuis décembre 2023, Ndella Madior Diouf a bénéficié d’une liberté provisoire pour assister aux funérailles de son père ce vendredi. L’Observateur rapporte que l’annonce du décès, survenu dans la nuit du 22 au 23 janvier 2025 à l’âge de 86 ans, a poussé l’ex-directrice de la pouponnière « Keur Yeurmandé » à mobiliser immédiatement ses avocats afin de déposer une nouvelle demande de liberté provisoire, qui a finalement été acceptée après plusieurs rejets antérieurs.

Des images de Ndella Madior Diouf à la maison mortuaire, visiblement bouleversée, ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Toutefois, cette liberté provisoire, accordée dans un cadre strict, comportait des restrictions. Ainsi, Ndella n’était pas autorisée à passer la nuit auprès de sa famille et devait regagner sa cellule chaque soir. Elle retournera définitivement en détention ce samedi, date correspondant au troisième jour de deuil. « Ndella est profondément affectée », confie une source proche. « Elle vit très mal le fait que le décès de son père l’ait trouvée en prison. » Cette situation intervient alors qu’elle fait face à de graves accusations, notamment la mort de plusieurs bébés dans sa pouponnière, supposément due à de mauvais traitements, suivie de leur inhumation sans autorisation. Le professeur Madior Diouf, père de l’accusée, repose désormais au cimetière musulman de Yoff. Universitaire de renom, syndicaliste engagé et homme politique, il a été une figure marquante de la scène intellectuelle et politique sénégalaise. Ancien secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), fondé par Cheikh Anta Diop, il a marqué son époque par son engagement pour la démocratie et les droits sociaux.