Succès pour la campagne d’immatriculation : plus de 18 000 motos régularisées

Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a annoncé des résultats prometteurs dans le cadre de la Campagne nationale d’immatriculation, lancée le 6 janvier 2025. D’après lui, plus de 18 000 motos ont été régularisées, un effort qui s’aligne avec l’ensemble des cartes grises délivrées en 2024.

Pour simplifier l’accès aux services pour les citoyens, le ministère a déployé plusieurs initiatives, telles que l’ouverture de nouveaux centres à Rufisque, Guédiawaye et Pikine, ainsi que des commissions itinérantes dans les zones reculées. Un outil numérique, Bindou.Mitta, a également été mis en place pour simplifier les démarches administratives en ligne. En marge d’un atelier consacré à l’élaboration de la nouvelle Lettre de politique sectorielle de développement des transports (Lpsd-Mitta 2025-2029), organisé à Saly Portudal, Yankhoba Diémé a évoqué la construction d’un centre des mines à Mbour. Ce projet concret vise à rapprocher les services publics des citoyens, en accord avec la vision du président sénégalais. Cet événement fait partie de l’Agenda national de transformation « Sénégal 2050 », qui aspire à un système de transport efficient et durable.

Soulignant l’importance cruciale du transport quant au développement national, le ministre a rappelé la nécessité de moderniser les infrastructures et de répondre aux besoins de la population et de l’économie. Les défis mis en lumière dans la précédente Lettre de politique sectorielle (2021-2025) nécessitent une approche plus structurelle pour surmonter les obstacles liés à la mobilité, l’entretien et la logistique. Yankhoba Diémé a partagé l’ambition du Sénégal de connecter ses huit pôles économiques par le biais d’infrastructures modernes, aussi bien ferroviaires, routières qu’aériennes, afin de promouvoir l’intégration régionale et la compétitivité. Il a insisté sur la détermination du pays à opérer une transformation structurelle solide, s’appuyant sur des infrastructures contemporaines, une gestion rationnelle des ressources et une participation citoyenne active. Selon lui, il est crucial de bâtir un système de transport durable et intégré pour soutenir le développement économique et social du pays sur le long terme. Ce texte a été lu sur le site de nos confrères de Le Quotidien, qui ont également retransmis l’intervention du ministre concernant la transition vers une connectivité accrue entre les régions au-delà des objectifs strictement quantitatifs. Cela s’inscrit dans une volonté de transformation structurelle de l’économie sénégalaise grâce à un système de transport amélioré.