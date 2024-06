Le Khalife général du Fuladu est sorti de son silence suite aux violents affrontements survenus ce matin à Médinatoul Huda. Après avoir souhaité «une excellente fête de Tabaski à toute la communauté musulmane du Sénégal et du monde» et prié Allah, dans sa miséricorde et son infinie bonté de nous accorder la santé, la cohésion et la paix» au Sénégal, Thierno Mounirou Balnde est revenu sur les événements qui ont mis à mal «la paix, la cohésion et le vivre ensemble qui ont été malheureusement mis à rude épreuve en cette matinée de prière, de pardon et de tolérance à Médinatoul Huda.»

Conscient que les événements de son patelin ont fait le tour du pays, Thierno Mounirou Balnde a fait savoir que «en effet, avant la fin du traditionnel sermon de Tabaski de la mosquée *Jâmi’ul hamdi*, des fidèles de (sa) communauté ont été la cible d’une horde de gens venus d’une autre mosquée et qui avaient décidé, contre tout bon sens, d’enjamber des centaines de personnes assises sur la chaussée jouxtant ce lieu de prière déjà rempli. »

Dans le communiqué de presse que ses services ont fait parvenir à Kéwoulo, le Khalife général du Fuladu a déclaré que «il s’en est suivi des jets de pierres, occasionnant quelques blessés et quelques dégâts matériels, notamment des magasins mis à sac. »

Conscient de la lourdeur de sa responsabilité qui est de mener à bon port cette grosse communauté qui se dit agressée et avait commencé à appeler à la vengeance, le guide a fait savoir qu’il invitait ses disciples au «calme et à la retenue. »

Face aux nombreux appels à la vengeance lancés dans les réseaux sociaux, Thierno Mounirou Balnde a exhorté «les jeunes à s’abstenir de diffuser des photos, vidéos ou tout autre support médiatique en lien avec ces événements. » Aussi, le Khalife général du Fuladu a rappelé qu’il ne veut entendre «aucun appel à la haine ou à la vengeance et a prié pour un retour au calme tout en renvoyant les disciples aux préceptes enseignés par Thierno Amadou Balnde à savoir : ni provocation ni représailles. »

Par ailleurs, Thierno Mounirou Balnde a invité les autorités «à faire toute la lumière sur ces incidents, situer les responsabilités et, au besoin, sévir. Il faut que cesse définitivement l’impunité, car dans un État de droit, le permis d’agresser n’est délivré à aucun citoyen. Pour un vivre ensemble fait de paix et de tolérance, il est nécessaire d’instaurer une justice équitable pour tous, d’abolir les passe-droits et d’accorder un juste traitement des deux communautés sans aucun parti pris. »