Ce lundi 17 juin, nos frères musulmans du Sénégal fêtent la ‘Tabaski’, mieux connue en Europe sous le vocable plus vulgaire de ‘Fête du Mouton’. Cette commémoration religieuse est un peu à l’Islam ce que la fête de Pâques serait au catholicisme.

Le fait générateur est pourtant fort différent puisque pour les Catholiques il s’agit de la résurrection du Christ trois jours après sa crucifixion alors que les Musulmans commémorent le geste d’Abraham qui voulait sacrifier son fils aîné, Isaac-Ismaël, pour l’offrir au Créateur. L’Ange Gabriel a heureusement retenu son bras, juste à temps, en lui proposant d’égorger plutôt un mouton. Ce sont les origines du génocide des ovins massacrés par millions ce lundi 17 juin.

On n’étudie pas assez le rôle biblique du fameux Ange Gabriel omniprésent dans des moments aussi importants que le sacrifice d’Abraham, l’Annonce faite à Marie, ses explications délicates à Joseph pour calmer une colère humainement fort compréhensible.

Le Cap Skirring n’est finalement qu’une petite station balnéaire de Casamance, desservie par quelques centaines de saisonniers qui retournent pour la Tabaski vers les grandes villes, Dakar, Ziguinchor, Saint-Louis, où habitent généralement leurs familles nucléaires.

Le calme total est donc revenu au Cap après la tempête de ces derniers jours. Il fallait que chacun tente de réunir l’argent nécessaire à l’achat du plus beau mouton possible pour épater la famille et les voisins. Un mouton convenable coûte tout de même 100 à 300 euros alors qu’un mouton de compétition peut valoir jusqu’à 1.000.000 d’euros, une somme inaccessible à la majorité de la population, donc réservée aux oligarques enrichis par leurs rapines habituelles.

Aujourd’hui, la fête va battre son plein aux sons des tam-tams, des cris, des danses, réunissant les Sénégalais de toutes confessions car il est d’usage ici de célébrer ensemble toutes les fêtes intracommunautaires. Ils ne sont d’accord sur rien mais ils se réunissent chaque fois qu’ils en ont l’occasion.

Bel exemple d’amour solidaire alors que les Occidentaux n’affichent plus que leurs haines pour tout ce qui ne leur ressemble pas très exactement. Républicains et Démocrates américains se détestent cordialement, Juifs et Palestiniens s’entretuent, le Front Populaire de Mélenchon dévorerait volontiers le Rassemblement National de Marine Le Pen, les Ukrainiens se suicident pour exterminer leurs cousins Russes, les familles se déchirent autour d’un bel héritage bien identifié, les enfants mal éduqués détestent les vieux géniteurs qui dépensent leur futur butin.

La Tabaski islamique donne l’exemple de ce partage joyeux avec les autres, de cet amour naïf du prochain, même s’il est différent… Il est exact qu’il est évidemment plus facile de partager le néant de la misère que l’abondance de la richesse !!! Il suffit d’ailleurs d’observer le comportement insatiable des dictateurs africains pour constater qu’ils ne partagent pas grand-chose avec leurs peuples affamés dont ils devraient pourtant assumer la lourde charge vers le bien-être.

Le Sénégal est pauvre mais il reste calme, souriant, accueillant, joyeux. Cette sérénité contraste avec la haine qui s’affiche en boucle sur toutes les chaînes de télévision occidentales… Comme retraité oisif, resté curieux de tout, il me reste le loisir d’observer cette déferlante de méchanceté gratuite, omniprésente. Comment en sommes-nous arrivés là ? Pourquoi tant de haine ? Pourquoi toute cette bêtise ?

Mon cerveau explose chaque matin en dégustant quelques cafés serrés pour tenter de retrouver le Nord d’une pensée bouillonnante, déboussolée par autant d’événements rigoureusement incompréhensibles. Il devrait bien y avoir une solution quelque part ? Mais laquelle ? Qui pourrait nous la donner ?

Certainement pas un vieux retraité expérimenté qui sait que la vie n’a que le sens qu’on a vainement tenté de lui donner tout en regrettant amèrement que cette expérience vécue ne serve jamais à personne.

Je peux évidemment écrire mes ‘Mémoires’ mais elles n’intéressent personne… Je peux donner mon avis mais les jeunes s’en moquent éperdument… Pour eux, il faudrait surtout mourir en silence, cesser de déranger les jeunes loups qui trépignent d’impatience en espérant équilibrer plus rapidement les comptes fragiles d’un régime de retraites trop généreux.

Hier soir, je m’amusais en regardant sur LCI la Vieille Garde remonter aux créneaux… François Hollande mange son chapeau pour soutenir le Front Populaire, Manuel Valls le remet sèchement à sa place, Eric Ciotti trahit Les Républicains pour aller à la gamelle RN, Lionel Jospin a oublié la raclée qui fut la sienne contre Chirac-Le Pen en 2002.

Dans l’ombre, Nicolas Sarkozy distribue les mauvais points que personne ne lui a demandés. Quelques rares sages comme Henri Guaino, Michel Onfray, Luc Ferry, Hubert Védrine, même Daniel Cohn Bendit, daignent encore tenter de nous expliquer l’inexplicable. Y-a-t-il d’ailleurs quelque chose à expliquer ?

Autant essayer de comprendre le Mystère de la Sainte-Trinité, la Transsubstantiation dans l’Eucharistie, la Virginité de Sainte Marie, la Résurrection des Corps, les Paradis exotiques après l’Apocalypse… Il suffit d’y croire sans vouloir toujours tout expliquer.

En décembre 2024, Inch’Allah, j’espère, juste une fois encore, pouvoir aller m’asseoir dans Notre-Dame de Paris ressuscitée, savourer une émouvante solitude silencieuse dans la majesté de cette cathédrale majestueuse, pleurer une solidarité disparue au profit d’une bêtise haineuse généralisée, refuser de ‘pleurer pour croire’ comme le Vicomte François René de Chateaubriand visiblement submergé par les émotions poético-romantiques de son célèbre ‘Génie du Christianisme’.

Joyeuse Tabaski à tous dans un monde qui retrouverait soudainement la solidarité fraternelle à jamais disparue en Occident.

Grincheux