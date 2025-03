Toulouse : Un Sénégalais de 37 ans assassiné en pleine rue dans un acte de violence aveugle

Un drame d’une rare brutalité s’est déroulé à Toulouse, sur la place du Docteur Baylac. Mouhamadou Bachir Sow, un homme de 37 ans, a été violemment agressé et poignardé à la gorge alors qu’il se trouvait sur la voie publique. Malgré une prise en charge rapide par les secours, il a succombé à ses blessures après son évacuation.

L’auteure présumée des faits, une femme de 50 ans, a été interpellée peu après l’agression. Selon les premiers éléments de l’enquête, elle n’avait aucun lien, direct ou indirect, avec la victime. En état d’ivresse au moment des faits, elle venait de se disputer avec la caissière d’un supermarché et avait menacé de revenir armée d’un couteau pour s’en prendre à elle. Sur le chemin du retour, elle a croisé la route de Mouhamadou Bachir Sow et l’a attaqué sans raison apparente.

Une information judiciaire a été ouverte pour assassinat par la vice-présidente du tribunal de Toulouse. La mise en cause a été placée en détention provisoire dans l’attente des suites de l’instruction. Ce crime, perçu comme totalement gratuit, suscite une vive émotion et relance le débat sur la gestion des troubles liés à l’alcool et la violence en milieu urbain.