C’est une situation de guérilla urbaine que les habitants de la commune de Médina Gounass vivent depuis quelques heures. A en croire des sources villageoises, les communautés peules et Haal-pular communément appelée Toucouleurs sont en train de s’affronter.

Selon les premiers témoignages recueillis par Kéwoulo “ce sont des disciples du marabout Toucouleurs qui, de retour de leur lieu de prière, sont venus affronter les talibés du khalife général du Fouladou, Thierno Mounirou Balnde, à Médinatoul Houda.” Trouvés dans leur lieu de culte où il devaient s’acquitter de la prière de la Tabaski, les fidèles Peuls ont décidé de ne pas fuir. Et de faire face aux assaillants.

Si le Khalife général de Médina Gounas, Cheikh Ahmadou Tidiane Ba comme son vice-khalife, Boun Oumar Ba, ne se sont pas encore prononcés sur l’affaire, tout le monde, ici, pense qu’ils ne font rien fait pour arrêter ce cycle de violence qui revient toujours dans cette zone. En des occasions pareilles, alors qu’un détachement de la gendarmerie était toujours visible dans le coin pour empêcher les provocations des “fauteurs de troubles” des deux camps, en ce jour de prière, dans la division, les forces de sécurité ont bizarrement brillé par leur absence.

“Seuls quelques agents des Sapeurs-Pompiers étaient présents. Et quand les affrontement, à la machette, ont commencé, ils n’ont rien pu faire.” Ont soutenu des sources sécuritaire à la frontière entre le Sénégal et la Guinée Bissau. Ce n’est qu’après les premiers affrontements que la gendarmerie est arrivée pour séparer les protagonistes avec des tirs de grenades lacrymogènes. Pour le moment, on signale à Kéwoulo que “des maisons appartenant à des Peuls ont été brulées et de nombreux blessés par armes blanches ont été enregistrés.”

Kéwoulo suit l’affaire….