Mbour : le cambrioleur des ressortissants français est tombé

D.Sarr est mis hors d’état de nuire. Selon L’Observateur, qui donne l’information, le jeune délinquant de 23 ans avait fini d’installer la psychose chez les ressortissants français installés à Somone. Selon le mode opératoire détaillé par le journal, D. Sarr, spécialiste des cambriolages, cible sa proie, entendant son absence, pour visiter son domicile. C’est ainsi qu’il a débarqué en pleine nuit, la semaine dernière, chez B. M. Paris.

« Le malfaiteur saute le mur de clôture de la maison du maître des lieux. Une fois à l’intérieur, il défonce la porte d’entrée à l’aide d’un marteau, et fait irruption dans le salon. En l’absence du couple, il s’empare de deux sacoches contenant des bijoux en or, 4 cartes bancaires, 300 euros, 200 000 F CFA, 2 passeports et 2 cartes nationales d’identité françaises, …», relate le quotidien d’information.

La même source révèle qu’il s’est par la suite introduit dans la maison voisine : « Passant par la fenêtre, en détruisant les grilles de protection de la pièce, il a atterri dans la chambre de la dame A. Legrand, absente des lieux. Où il s’empare d’une tablette, d’un ordinateur portable, de deux clés de voiture et des bijoux en or d’une valeur de 3 millions. »

Le malfaiteur va précipiter sa chute, en joignant dès le lendemain, une de ses victimes pour la remise des biens volés contre un versement de 750 000 F CFA. B. M. Paris s’est empressé de porter plainte muni du numéro de téléphone du maître-chanteur. D. Sarr, récemment élargi de prison pour les mêmes faits, a été condamné à 3 ans ferme de prison suite à son arrestation.