Miss Sénégal 2024: Une Fatickoise est à l’honneur

Le prestigieux concours de beauté Miss Sénégal a couronné sa nouvelle reine, Mame Fama Gaye, représentant fièrement la région de Fatick. Lors de la finale qui s’est tenue au grand théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose, Mame Fama s’est distinguée par son charme, son éloquence et son engagement envers des causes sociales.

Âgée de 22 ans, Mame Fama Gaye est étudiante en gestion des ressources humaines. Son parcours académique exemplaire et son implication active dans des initiatives communautaires ont séduit le jury.

Passionnée par l’éducation et le développement local, elle a mis en avant des projets visant à \améliorer l’accès à l’éducation pour les jeunes filles de sa région et l’autonomisation de la femme. Ce qui est d’ailleurs en phase avec le thème choisi par le comité d’organisation et le ministère de la Culture.

En remportant la couronne de Miss Sénégal 2024, Mame Fama Gaye devient une ambassadrice de la beauté sénégalaise et porteuse de valeurs telles que la solidarité et l’innovation. Elle représentera le Sénégal lors de concours internationaux, portant haut les couleurs de son pays.