S.Dia alias Baye Mbaye, qui revendique le titre de marabout, a été arrêté par la Division des investigations criminelles (DIC). Poursuivi pour escroquerie et charlatanisme portant sur la somme de 150 millions de francs CFA, le mis en cause est connu des services de police.

Sa dernière victime, I. Ba, mareyeur établi au marché central aux poissons de Dakar, affirme qu’il lui a soutiré en deux ans, entre 2022 et 2024, la somme de 150 millions de francs

CFA, pour des bains mystiques.

Face aux enquêteurs, le plaignant explique qu’il a connu le mis en cause à l’occasion d’une cérémonie familiale. « Au cours de leurs échanges, S. Dia lui révèle ses talents de multiplicateur de billets de banque. Pour mieux ferrer sa proie, le marabout lui a transmis, via Whatsapp, des vidéos dans lesquelles il apparaît avec des mallettes remplies de coupeurs de devises », rapporte L’Observateur.

Le mareyeur, qui dit avoir « repris ses esprits », réclame la restitution de son argent. I. Ba déclare que le marabout lui a remis deux chèques qui sont revenus impayés. Le mis en cause nie les faits, soutenant « qu’il était lié [au plaignant] par une relation d’affaires relative à la vente de poissons », et « l’argent qu’il lui envoyait via un réseau de transfert d’argent représentait ses dividendes ».

Quid des vidéos ? La réponse du charlatan selon laquelle « qu’il les faisait pour le compte d’un de ses amis basés à Dubaï » n’a pas convaincu les enquêteurs. S. Dia a été déféré.