Parquet financier: Interrogation autour d'un virement de 6 milliards à un cabinet Français par...

Les paiements effectués sous l’ancien régime au cabinet de l’avocat français Benoit Le bars intriguent le parquet financier et l’agent judiciaire de l’Etat.

Le parquet financier a ouvert une enquête concernant les conventions signés entre l’État du Sénégal, sous l’ex-Président Macky Sall, et le prestigieux cabinet français Lazareff Le Bars, spécialisé dans l’arbitrage international, les contentieux et le conseil juridique et fiscal en Afrique. Libération, qui donne l’information dans son édition de ce lundi 10 mars, rapporte que l’Agent judiciaire de l’État s’est constitué partie civile, soupçonnant une entreprise de blanchiment de capitaux.

Le journal renseigne que le parquet financier est intrigué par des virements du Trésor public, au bénéfice de ce cabinet, d’un total de 6 milliards 736 millions 215 mille 61 francs CFA, effectués entre avril 2018 et avril 2024. La même source signale que la dernière transaction a eu lieu le 2 avril, jour de la passation de témoin entre Macky Sall, Président sortant, et son successeur, Diomaye Faye, qui venait de prêter serment.