Mbodiène: Le projet « Aar Jiguène, Aar Adouna » envoie l’émigration et le manque d’emploi au « chômage »

Le manque d’emploi des jeunes et des femmes auquel sont confrontés plusieurs localités du pays sera bientôt un vieux souvenir pour les populations du village de Mbodiène et environs.

En effet, ces localités situées dans le département de Mbour et qui enregistrent un taux important de départs de candidats à l’émigration irrégulière ont trouvé grâce auprès de l’ANA ( Agence Nationale de l’Aquaculture ) et de ses partenaires parmi lesquels, la Fondation Véolia, le comité interministériel de lutte contre l’émigration irrégulière (CILMI), l’institut océanographique…qui y ont construit une ferme aquacole alliant pisciculture et maraichage sur une superficie de 3 ha.

Selon monsieur Ka, directeur de l’ ANA et son hôte David POINARD, délégué général de la fondation précitée venu de la France en compagnie dune forte délégation, l’exploitation de ce projet dénommé « Aar Jiguène, Aar Adouna » et qui a une capacité de production d’un ( 1 ) million d’alevins, va contribuer à améliorer le quotidien des habitants du village tuteur et environs, alimenter en poisson le département de Mbour, fournir si besoin en est, les autres producteurs ou porteurs de projets en alvins et surtout retenir en procurant du travail, les candidats à l’émigration irrégulière qui prennent départ dans cette zone qui longe la cote.

Les acteurs de ce projet qui sera inauguré ce jeudi 30 janvier, ne comptent pas s’arrêter ben si bon chemin. L’agence sénégalaise et ses partenaires techniques, financiers et scientifiques entendent vulgariser leurs actions à travers le pays pour permettre autres localités qui ont du mal à trouver du poisson frais faute de mer ou fleuve, de s’en procurer au bout de 3 à 6 mois d’élevage.