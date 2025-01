Alima Suppo et le commerce mortel des rondeurs : Au cœur d’un scandale sanitaire explosif

Selon L’Observateur, Alima Sow, surnommée « Alima Suppo », ainsi que trois de ses assistantes et trois commerçants spécialisés dans la vente de produits censés augmenter les rondeurs corporelles, ont été placés en garde à vue au commissariat central de Guédiawaye. Ils devraient être déférés au parquet ce mercredi 29 janvier, dans le cadre d’une enquête qui met en lumière un véritable scandale sanitaire.

Ces produits, largement promus comme des solutions miracles pour sculpter la silhouette féminine, se sont révélés extrêmement dangereux pour la santé. Plusieurs témoignages recueillis par le journal L’Observateur relatent des effets secondaires graves, notamment des crises cardiaques, des AVC (accidents vasculaires cérébraux), des maladies chroniques et, dans certains cas, des décès brutaux. L’affaire, qui a provoqué une vive émotion, soulève des questions sur le contrôle des produits de consommation et sur la réglementation des pratiques commerciales dans ce secteur. Les autorités sanitaires et judiciaires sont désormais interpellées pour prendre des mesures rigoureuses contre ces activités illégales qui mettent en péril la santé publique. L’arrestation d’Alima Sow et de ses complices marque une étape décisive dans cette affaire, mais elle met également en lumière la nécessité d’une sensibilisation accrue du public aux dangers des produits non homologués et d’un encadrement strict du marché des cosmétiques et compléments alimentaires.