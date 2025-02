Emigration irrégulière: 62 migrants, dont 7 enfants et un bébé, interpellés à Joal

La gendarmerie de Joal a exploité un renseignement sur le départ de migrants à Joal. Dans la nuit du 20 février 2025, vers 23 heures, les pandores ont effectué une descente dans un ranch situé à Caritas a permis l’interpellation de 62 candidats à l’émigration irrégulière, parmi lesquels 7 enfants et un bébé.

Les individus interpellés se répartissent ainsi par nationalité : 24 Sénégalais (19 garçons et 5 filles), 24 Guinéens de Conakry (16 garçons et 8 filles), 6 Ivoiriens (5 garçons et 1 fille), 5 Maliens (4 garçons et 1 fille), 2 Libériens et 1 Gambien. Cette diversité témoigne de la convergence de plusieurs nationalités dans cette tentative de départ. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour faire la lumière sur les circonstances de cette opération et les réseaux impliqués.