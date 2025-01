CEDEAO : Burkina Faso, Mali et Niger claquent la porte, une nouvelle ère s’ouvre en Afrique de l’Ouest

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne font désormais plus partie de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Dans un communiqué officiel publié ce mercredi 29 janvier 2025, l’organisation régionale a annoncé le retrait effectif de ces trois pays.

« Le retrait du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger de la CEDEAO prend effet à compter de ce jour, le 29 janvier 2025 », précise le communiqué. Malgré ce retrait, la CEDEAO insiste sur l’importance de maintenir un dialogue ouvert dans un esprit de solidarité régionale et dans l’intérêt supérieur des populations. À cet effet, des mesures transitoires ont été mises en place pour préserver la coopération et les acquis entre les États membres et les trois pays concernés. Les dispositions suivantes resteront en vigueur jusqu’à l’adoption de nouvelles modalités par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement : Reconnaissance des documents officiels : Les passeports et cartes d’identité nationaux portant le logo de la CEDEAO, détenus par les citoyens du Burkina Faso, du Mali et du Niger, restent valables et reconnus . Facilitation des échanges commerciaux : Les biens et services en provenance des trois pays continueront de bénéficier des avantages prévus par le Schéma de libéralisation des échanges (SLEC) et la Politique d’investissement de la CEDEAO. Libre circulation : Les citoyens de ces pays conserveront, jusqu’à nouvel ordre, le droit de circulation, de résidence et d’établissement sans visa, conformément aux protocoles de la CEDEAO. Soutien aux fonctionnaires : Les fonctionnaires originaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger travaillant pour la CEDEAO bénéficieront d’un appui et d’une coopération pleine et entière dans le cadre de leurs missions pour la Communauté. La CEDEAO réaffirme son engagement en faveur du dialogue avec ces trois États pour définir les bases d’une collaboration future. Les modalités précises des relations entre la CEDEAO et ces pays seront examinées et adoptées par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement dans les mois à venir.

Ce retrait marque un tournant dans l’histoire de la CEDEAO et soulève de nombreuses interrogations sur l’avenir de la coopération régionale en Afrique de l’Ouest.