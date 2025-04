Émigration Clandestine : 92 Migrants interceptés dans les Bolongs de Mar Lodji par la Gendarmerie de Foundiougne

Une opération conjointe des Commandos Marins de Foundiougne et de la Brigade de la Gendarmerie a conduit à l’interpellation de 92 individus qui tentaient de rallier clandestinement les îles Canaries. L’intervention s’est déroulée dans les Bolongs de Mar Lodji, une zone stratégique souvent utilisée par les migrants pour tenter la traversée périlleuse vers l’Europe.

Les migrants appréhendés se répartissent comme suit : 01 Nigérien;05 Ivoiriens;07 Gambiens;13 Maliens:58 Guinéens et 08 Sénégalais. Parmi eux, on compte 46 hommes, 31 femmes et 15 enfants, dont 06 garçons. Tous espéraient atteindre l’archipel espagnol des Canaries, considéré comme l’une des principales portes d’entrée vers l’Europe pour de nombreux migrants en provenance d’Afrique de l’Ouest.

Dès leur interception, les autorités locales ont rapidement mis en place une assistance humanitaire. Des équipes de la Croix-Rouge, des services de santé et des organisations de protection des migrants ont été mobilisées pour dispenser les premiers soins et évaluer l’état de santé des personnes arrêtées.

S’exprimant sur cette opération, le préfet de Foundiougne a souligné la détermination du gouvernement sénégalais à lutter contre l’émigration clandestine, un phénomène qui entraîne chaque année des pertes en vies humaines.

« Nous appelons nos concitoyens et nos frères africains à éviter ces routes dangereuses et à privilégier des voies légales pour leurs projets d’avenir », a-t-il déclaré.

Cette opération s’inscrit dans un dispositif plus large visant à renforcer les contrôles aux frontières et sur les voies maritimes, fréquemment empruntées par les candidats à l’exil. En collaboration avec les forces de sécurité et des partenaires internationaux, les autorités sénégalaises intensifient leurs efforts pour démanteler les réseaux de passeurs et sensibiliser les populations aux dangers liés à la migration irrégulière.

Alors que les tentatives de traversée clandestine se multiplient, une approche globale et concertée demeure essentielle. Cette stratégie doit associer développement économique, sensibilisation et coopération internationale, afin d’offrir des perspectives alternatives aux jeunes Africains et réduire les risques encourus lors de ces périples dangereux en mer.