Magal 2024 : 16 morts enregistrés dans les accidents de la route

La Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) a procédé au bilan provisoire des cas d’accidents enregistrés sur la route de Touba. Cet événement est l’une des grandes fêtes religieuses du Sénégal, dont des millions de pèlerins font le déplacement vers la ville sainte.

Selon les informations du journal L’Observateur, 16 personnes ont perdu la vie dans les accidents de la route du Magal. En effet, sur les 465 sorties de toute nature effectuée par le détachement de la Brigade national des sapeurs-pompiers, engagé dans la ville de Touba pour les besoins du Magal.

« La Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) a effectué 465 interventions de toute nature, occasionnant 840 victimes, dont 16 corps sans vie. Sur les 465 sorties, les 225 sont relatives à des accidents de la circulation routière, occasionnant un bilan de 600 victimes, dont 13 morts », rapporte le quotidien du Groupe Futurs Médias.

Cependant, la Division des Informations et des relations publiques de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers déplore ces « accidents et invitent les usagers sur la route à faire preuve de prudence et à respecter le code de la route ».

Par ailleurs, les secouristes ont également informé avoir fait « 340 consultations gratuites et 4 interventions contre des incendies, avec un bilan de 3 victimes survenues dans le cadre de la commémoration de la 130e édition du Magal de Touba », rapporte L’Obs..