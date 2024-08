Matam : Le pont de Diamel interdit à la circulation des gros-porteurs pour …

Au moment où le plan d’eau du fleuve Sénégal a atteint hier dimanche la cote d’alerte de 8 m à la station hydrologique de Matam, la circulation des véhicules poids lourds vient d’être interdite provisoirement sur le pont de Diamel situé dans la commune de Matam, à cause « d’un risque d’affaissement » de l’infrastructure.

« Les autorités ont été alertées ce matin d’un risque d’affaissement du pont de Diamel. Aussitôt, nous nous sommes dépêchés sur les lieux, en compagnie du commissaire central de la police de Matam et du délégué de quartier. Après constat, il a été décidé d’interdire provisoirement sur le pont la circulation aux véhicules poids lourds », a informé l’adjointe au préfet de Matam, Ndèye Diombana Cissé.

Ainsi, seuls les véhicules légers, les motos et les charrettes sont autorisés à circuler sur le pont en dégradation avancée qui a encore subi les impacts des pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours dans la région. La mesure d’interdiction ‘’renouvelée’’ a une fois encore contraint les populations à renouveler leurs vieilles doléances qui tournent autour de l’accélération des travaux de la route du Dandé Maayo, notamment la réhabilitation des ponts.

Dans le département de Matam, les fermetures et les restrictions de la circulation qui portent sur les ponts de Ndouloumadji et de Diamel contraignent les bus et les véhicules de marchandises à emprunter d’autres itinéraires, en particulier la bretelle située dans la commune d’Oréfondé. Ce qui, de l’avis des usagers, est préjudiciable à la mobilité des habitants, mais aussi à l’activité économique des villages concernés par les travaux interminiables de la route du Dandé Maayo Nord.