L’accident survenu hier dans la région de Kaolack, qui a fait 7 morts sur le coup, porte le nombre de victimes sur les routes à « 20 en 48 heures, et le bilan annuel est estimé à 700 morts pour l’année 2024.

Selon l’Association des Victimes d’Accidents, cela est trop. La recrudescence des accidents de la route augmente le nombre d’orphelins et de nombreux blessés restent handicapés à vie. L’organisation dénonce le manque de sensibilisation et de prévention lors des grands événements religieux.

C’est ainsi que le président de l’association, Mamadou Niang, a interpellé le chef de l’État. « En 48 heures, le Sénégal a enregistré plus de 10 morts sur les routes, des accidents mortels. Nous vivons avec des personnes handicapées ou ayant perdu un ou plusieurs membres de leur famille à cause de ces accidents tragiques. Personne n’est épargné par les accidents dans un pays où plus de 1500 morts par an sont dénombrés. D’après les chiffres officiels, 700 morts ont été enregistrés cette année, sans compter ceux qui ont succombé à leurs blessures après les accidents… », rapporte sudfm.