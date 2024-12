C’est un tournant décisif qui vient d’être amorcé dans la gestion du scandale «Omart City», ce programme fantôme d’attribution de logements sociaux débusqué par le journal d’investigation, Kéwoulo. Comme l’avait prévenu le Babacar Touré, les ambassadeurs et autres missionnaires d’Omart City vont se retrouver au cœur d’un scandale judiciaire aux conséquences incalculables.

Selon des informations exclusives obtenues par Kéwoulo, l’insensée solidarité remarquée des membres du projet à l’endroit de leur «président» qui crie sur tous les toits être victime d’une “cabale des politiciens décidés à tuer le projet” est en train de s’effriter, face à la réalité des faits. Premier soutien à poser un acte concret de rupture avec Mamadou Abdoulaye Guissé, Mme Woré Cissé, la représentante de Dalifort. Cette ambassadrice nommée par “le président” a déposé une plainte régulière contre son ancien “bâtisseur des cités”. Et elle l’accuse d’escroquerie.

Dans sa lettre plainte déposée ce lundi 2 Décembre, courrier partagé dans tous ses groupes Whatsapp, elle accuse Mamadou Abdoulaye Guissé d’avoir, contrairement à ses dires -qu’il n’aurait jamais demandé un seul centime à personne, reçu la somme de 11 millions de F CFA pour l’enrôlement des femmes de Dalifort et de Gounass. Si Woré Cissé en est arrivée à cette rupture, c’est que, comme tous les responsable de «ce programme», elle a été convoquée et auditionnée par le commandant de la brigade de gendarmerie de la zone Franche. Et c’est au cours de ces auditions que les gendarmes lui ont fait savoir que Mamadou Abdoulaye Guissé a nié avoir reçu des versements venant d’elle.

Réfutant cette thèse, Woré Cissé a demandé à être confrontée à Mamadou Abdoulaye Guissé. Et là, mis en face de son ambassadrice, le discours de Laaye Guissé a changé. “Il a tout simplement déclaré qu’il n’a pas reçu l’argent, en main propre. Mais, peut être que sa directrice des programmes avait bel et bien reçu les montants.” A fait savoir Woré Cissé à ses partisans. Pour se faire une opinion, les gendarmes sont allés chercher la directrice des programmes, Marième Ndiaye. Cette dernière -confrontée aux dires de Woré Cissé et au contenu de sa machine, puisqu’elle marque toutes les transactions qu’elle a reçues-, a fini par prouver que les 11 millions de F CFA de Woré Cissé ont bel et bien été reçus.

Face à cette situation qui lui ont fait comprendre qu’elle s’est embarquée dans une arnaque qui la dépasse et consciente que sa responsabilité est grande dans cette affaire, Woré Cissé a déposé plainte Mamadou Abdoulaye Guissé. A rappeler que Mamadou Abdoulaye Guissé laisse toujours une partie de l’argent qu’on lui amène à ses ambassadeurs pour «la formation» des bénéficiaires du projet…, une ristourne que personne n’a jamais refusé et qui lie leur destin à celui de grand Laaye. A noter qu’en plus de Woré Cissé, Pape Boubacar Cissé, son directeur de cabinet a été entendu…Ibrahima Mbodj dit Lamarana Diallo et consorts sont sur la liste des enquêteurs…