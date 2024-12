Affaire Omart City: Après Mamadou Guissé, Pape Boubacar Camara et Khady Faye placés en garde à vue

L’enquête sur les cités fantômes d’Omart-City progresse à grands pas. Loin des caméras et des micros, les hommes de l’adjudant-chef, Guèye, le commandant de la brigade de la zone Franche de Mbao est en train d’auditionner les principaux mis en cause dans ce gigantesque programme d’arnaque mis en place par Mamadou Abdoulaye Guissé, le nouveau «écrivain» de Dakar.

Selon des informations obtenues par Kéwoulo, «de nouvelles arrestations ont été enregistrées» par les gendarmes de la petite brigade de la zone Franche de Mbao. Il s’agit, selon ces sources, de Pape Boubacar Camara. Photographe de profession, cet homme est, depuis quelques temps, nommé Directeur de Cabinet du “président Guissé.” A noter que Ibrahima Mbodj plus connu sous le nom de Lamarana Diallo est le chef de protocole. A l’ombre de “Grand Laaye”, ces hommes ont été les témoins oculaires des cérémonies d’enrôlements organisées avec fastes sur l’ensemble du territoire national. Pour sa part, Pape Boubacar Camara est accusé d’avoir organisé à son compte, son “recrutement perso” ordonné et béni par le patron d’Omart City.

“Dans cette opération, il a récolté plus de 600 mille Francs CFA. C’est Guissé qui (lui) a permis de le faire lorsqu’il lui a soumis un besoin urgent d’argent. En dehors de cet enrôlement, (il n’a) rien fait et il (n’a) jamais soupçonné que le programme des Cités était une arnaque.) Ont fait savoir des proches de Pape Boubacar Camara. Auditionné le vendredi dernier, le “chef de cabinet”, qui a été balancé par des femmes, avait renvoyé les enquêteurs vers le «président Guissé.» En même temps que lui, les gendarmes avaient procédé à l’audition de Woré Cissé, une prométhée ambassadrice d’Omart résidante à Dalifort. A elle seule, Woré Cissé avait réussi à verser plus de 11 millions dans les caisses d’Omart City. Et avait reçu des ristournes pour financer la formation de ses sociétaires.

Comme Pape Boubacar Camara, Woré Cissé s’est défaussée sur “le président Guissé”. Face à ces accusations à l’endroit de “grand Laaye Guissé”, le commandant de brigade a tenté de joindre Mamadou Abdoulaye Guissé. Et ce dernier, pendant toute la journée a refusé de répondre à ses appels conscient que c’est la gendarmerie qui l’appelait. Ce n’est que tard dans la nuit que le commandant de la brigade de la zone Franche a décidé de laisser tout le monde retourner chez lui, pour ne pas éveiller des soupçons, jusqu’à l’arrestation mouvementée de Mamadou Abdoulaye Guissé devant les caméras, à la sortie de sa cérémonie de dédicace du livre “Cheikh Mountakha, l’apôtre du silence.” Comme Woré Cissé, Pape Boubacar Camara, une autre personne a intéressé les gendarmes de la brigade de la zone Franche: il s’agit de Mme Khady Faye, “la Badiènne du Président BDF”.

Selon des informations obtenues par Kéwoulo, Badiène Khady Faye que «Grand Laaye» trainait partout dans ses rencontres pour légitimer son arnaque, en disant, “c’est un membre de la famille du Président Diomaye”, est bel et bien apparentée à la famille du Président de la République ; même si tout le monde à Ndiaganiao ne la connait pas. Toutefois, des sources consultées par Kéwoulo ont fait savoir que “elle n’ignorait pas que l’État n’était en rien mêlé aux activités de Mamadou Abdoulaye Guissé. S’il s’avère elle est liée à cette arnaque, aucune intervention ne sera faite en sa faveur, elle doit en répondre.” Ce lundi, après avoir gardé Mamadou Abdoulaye Guissé pendant plus de 24 heures, le commandant Guèye a procédé à l’arrestation de «Badiène» Khady Faye.

Et alors qu’il croyait qu’il serait mis hors de cause, Pape Boubacar Camara a été mis aux arrêts, ce mardi matin. Confrontés les uns autres, il ressort des témoignages obtenus par Kéwoulo que Mamadou Abdoulaye Guissé n’a eu que pour sa pomme. “Il a dégagé toute sa responsabilité. Il a fait savoir que Omart, son association, comme lui n’ont rien n’à avoir avec les arnaques dénoncées. Il dit qu’il n’a rien demandé à personne. Et, si des gens ont demandé de l’argent à des citoyens pour leur offrir une villa, lui n’a rien à voir avec ça.”

Depuis leur confrontation et troublé par le nouveau Guissé qu’’ils ont découvert, c’est un silence de cathédrale qui règne dans les chambres de sûreté. A qui veut l’entendre, Mamadou Abdoulaye Guissé a fait entendre que «il s’en foutait qu’on le mette en prison à vie. » Il se considère comme “un écrivain kidnappé par Ousmane Sonko“, un “détenu politique du régime“! Sauf changement de dernière minute, demain le nouveau “détenu politique“, le “Directeur de cabinet” et la «Badiène de Diomaye» seront présentés au procureur de la République. D’autres arrestations sont en téléchargement….