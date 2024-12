Les chroniques du doyen: Les secrets du comment gérer et vaincre la panique

Quand on panique, on fait des erreurs car on arrête de réfléchir clairement. C’est la source de tous nos problèmes. Les difficultés nous rendent émotifs mais on peut bien les surmonter par l’art de ne pas paniquer. Savoir garder le contrôle de ses émotions, garder le sang froid quoiqu’il arrive. Cette sérénité permet d’éviter les émotions extrêmes qui créent angoisse, doutes et remords. Ne pas laisser la négativité dominer. Dire simplement ” Merci je ne peux pas me permettre de paniquer”.

Se libérer des perturbations et des gênes afin de se concentrer sur la résolution des problèmes au lieu de surréagir. L’ important, ce ne sont pas les émotions, mais l’action. Se mettre en mode solution plutôt qu’en mode problème. Agir dans le bon sens” tempère le tempérament”. Se plaindre tout le temps entraîne regrets et résignation. La solution se trouve si on sait la chercher . ” Les solutions courent après les problèmes “. Egalement, chaque problème est une opportunité pour s’améliorer. L’ obstacle est le chemin. Développement personnel Soft Skills.

Ismaela Mbaye