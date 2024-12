Les chroniques du doyen: Comment développer son leadership

Nul n’est sans défaut. Les gens bien peuvent faire de mauvaises choses tout comme les gens intelligents peuvent faire des choses stupides. Il faut apprendre à accepter sa propre fragilité et à ne pas se juger sévèrement pour avoir plus de compréhension et de compassion envers les autres. Nous sommes imparfaits; nous commettons des erreurs. Savoir faire preuve d’humilité ; cette qualité par laquelle nous vivons la vérité des choses. La vérité que:

– Nous sommes des créatures et non le CRÉATEUR. – Notre vie est composée de bien et de mal de lumière et d’obscurité.

Le premier test d’un grand homme c’est son humilité. Savoir qu’on n’est pas sur terre pour voir à quel point on est important mais pour voir à quel point on pouvait faire la différence dans la vie des autres. L’ humilité se construit au fil du temps à mesure qu’on accepte nos faiblesses et celles des autres. Cette qualité humaine requiert l’ acceptation des vérités des autres, la reconnaissance de la contribution des autres au succès. Elle permet de corriger ses défauts et de s’améliorer soi-même. Développez votre Leadership.