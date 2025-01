Légère diminution de l’indice FAO des prix alimentaires en décembre

En décembre, l’indice FAO des prix des produits alimentaires a enregistré une légère baisse, principalement due à la baisse des cours internationaux du sucre, a annoncé l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Cet indice, qui suit mensuellement l’évolution des prix internationaux d’un ensemble de denrées alimentaires, s’est établi à une moyenne de 127 points, soit une diminution de 0,5 % par rapport à novembre, bien qu’en hausse de 6,7 % par rapport à décembre 2023, selon un article de Le Quotidien.

Ce recul global des prix alimentaires s’explique par une baisse notable de l’indice FAO des prix du sucre. Avec une amélioration des perspectives de récolte de canne à sucre dans les principaux pays producteurs, cet indice a chuté de 5,1 % par rapport à novembre pour atteindre un niveau inférieur de 10,6 % à celui de décembre 2023. En 2024, il a enregistré une diminution de 13,2 % par rapport à l’année précédente. Pour l’ensemble de l’année 2024, l’indice FAO s’est fixé à 122 points, marquant un recul de 2,1 % par rapport à la moyenne de 2023. Bien que les cours des céréales et du sucre aient considérablement chuté, cela a été partiellement compensé par une augmentation modérée, mais significative, des prix des huiles végétales, des produits laitiers et de la viande. En décembre, l’indice FAO des prix des céréales est resté stable par rapport au mois précédent, enregistrant une perte de 9,3 % en comparaison avec décembre 2023, tandis que l’augmentation des prix du maïs a compensé en partie la baisse des prix du blé. Concernant l’année 2024, l’indice moyen s’est établi à 113,5 points, soit une diminution de 13,3 % par rapport à 2023, marquant la deuxième baisse annuelle consécutive depuis les niveaux record de 2022. Le Quotidien précise également que l’indice FAO des prix de tous les types de riz a augmenté de 0,8 % par rapport à sa moyenne de 2023, atteignant son niveau nominal le plus élevé depuis 16 ans. Même si l’indice des prix des huiles végétales a diminué de 0,5 % depuis novembre, il reste supérieur de 33,5 % par rapport à l’année précédente. Sur l’ensemble de l’année 2024, cet indice a dépassé de 9,4 % la valeur moyenne de 2023, en raison du resserrement des disponibilités mondiales.

À l’inverse des autres indices, l’indice FAO des prix de la viande a vu une augmentation de 0,4 % en décembre par rapport au mois précédent, mettant fin à une série de trois mois de baisse. Il a progressé de 7,1 % par rapport à décembre 2023. Pour 2024, l’indice a été supérieur de 2,7 % à la moyenne de 2023, grâce à la hausse des prix des viandes bovine, ovine et de volaille, qui a compensé la baisse des prix internationaux de la viande porcine. L’indice FAO des prix des produits laitiers a, quant à lui, reculé de 0,7 % depuis novembre tout en restant 17 % supérieur à sa valeur de décembre 2023, et a progressé de 4,7 % sur l’année 2024, en grande partie à cause de l’augmentation des prix du beurre.

Nous avons lu cet article sur le site de Le Quotidien.