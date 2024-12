Adresse à la Nation du Président Diomaye Faye : Quelles attentes pour ce 31 décembre ?

Ce 31 décembre 2024, le Président Bassirou Diomaye Faye s’adressera pour la première fois à la Nation sénégalaise dans le cadre de la traditionnelle adresse de fin d’année. Bien qu’il se soit déjà livré à cet exercice à d’autres occasions depuis son accession au pouvoir en mars dernier, cette intervention revêt une importance particulière. Elle s’inscrit dans une tradition respectée par ses prédécesseurs, de Senghor à Sall, où le Chef de l’État fait le point sur l’année écoulée et projette l’avenir.

Un exercice aux attentes multiples

Si aucune règle stricte ne régit ce discours, les Sénégalais s’attendent généralement à un contenu structuré autour de trois axes principaux : un bilan des réalisations, des perspectives concrètes et des annonces fortes pour l’avenir. Le Président Faye pourrait saisir cette opportunité pour marquer sa différence tout en s’inscrivant dans la continuité des pratiques établies.

Un moment pour célébrer et remercier

Pour débuter, le Président Bassirou Diomaye Faye pourrait revenir sur son parcours vers la magistrature suprême, exprimant sa gratitude envers Dieu et le peuple sénégalais pour la confiance placée en lui. Ce serait également l’occasion de saluer les efforts de l’Armée sénégalaise et de réaffirmer l’engagement de l’État à renforcer ses capacités et à garantir la sécurité nationale.

Un bilan des neuf premiers mois

L’un des points attendus de ce discours est le bilan des neuf premiers mois de son mandat. Le Président pourrait détailler les actions entreprises, les avancées enregistrées et les défis rencontrés dans des domaines prioritaires comme l’éducation, la santé, l’économie ou encore l’environnement.

Annonces et réformes à venir

Dans un second temps, le Président pourrait annoncer des réformes majeures et tracer les grandes lignes des perspectives à court et moyen terme. Ces annonces pourraient inclure :

Des mesures politiques, comme un appel à la concertation avec les partis sur le processus électoral ou des initiatives pour renforcer l’unité nationale.

Des réformes sociales ou économiques, pour répondre aux attentes pressantes des Sénégalais.

Un appel à l’unité et à la prière

Enfin, le Président Bassirou Diomaye Faye pourrait conclure en lançant un appel solennel à consolider l’unité nationale, exhortant les Sénégalais à surmonter leurs divisions et à travailler ensemble pour construire un avenir meilleur. Il ne manquerait pas de solliciter les prières des guides religieux pour l’accompagner dans la tâche exigeante mais noble de gouverner le Sénégal.

Dewenety et cap sur 2025

Cette première adresse du Président Faye sera scrutée avec attention. Elle devra non seulement rassurer et inspirer confiance, mais aussi démontrer une vision claire et ambitieuse pour le Sénégal. En ce 31 décembre, tous les regards seront tournés vers lui, avec l’espoir qu’il incarne véritablement l’avenir prometteur qu’il a promis au peuple sénégalais

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2025