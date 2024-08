Le Sénégal : Divisé à l’heure du Pétrole et du Gaz, Qui Allumera l’Incendie ? ( Par Ndiawar Diop )

Le Sénégal traverse actuellement une période de tension politique sans précédent, une situation qui menace de déchirer le tissu social du pays. À un moment où les grandes nations s’efforcent de renforcer leur unité nationale, réveillant un sentiment patriotique endormi chez leurs citoyens, le Sénégal semble se perdre dans une spirale de divisions internes. Ce phénomène est, en grande partie, alimenté par un comportement irresponsable et dangereux de certains Sénégalais qui exploitent les médias sociaux pour propager des fausses informations et semer la discorde.

Il est consternant de constater que des individus sans véritable formation académique, des personnes qui n’ont jamais réussi à satisfaire les exigences d’un professeur à l’université, se sont emparés des outils de communication modernes pour diviser notre peuple. Ces acteurs, qui se présentent tantôt comme des défenseurs de projets, tantôt comme des critiques acharnés de potentiels opposants ou encore comme des attaquants des anciens dirigeants, en particulier l’APR de Macky Sall, ne réalisent pas l’ampleur du danger qu’ils font peser sur notre nation.

Aujourd’hui, le Sénégal se trouve à la croisée des chemins. Nous sommes en possession de nouvelles ressources naturelles, le gaz et le pétrole, qui attisent les convoitises des grandes puissances mondiales. Ces ressources, au lieu d’être une bénédiction pour notre pays, risquent de devenir une malédiction si nous continuons sur cette voie de division. En effet, jouer avec le feu des divisions alors que nous sommes assis sur un baril de pétrole est un jeu extrêmement dangereux.

La situation géopolitique mondiale est complexe et volatile, et le Sénégal, en tant que nation en développement avec des ressources stratégiques, est particulièrement vulnérable. Les grandes puissances ne se soucient guère de notre unité nationale ou de notre stabilité. Leur objectif est clair : s’emparer de nos ressources à tout prix. Dans ce contexte, il est impératif que les Sénégalais se tiennent la main, qu’ils mettent de côté leurs différends pour défendre ensemble l’intérêt national.

C’est ici que la responsabilité du nouveau gouvernement, dirigé par le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, devient cruciale. Ils doivent agir avec détermination pour rassembler les Sénégalais autour d’un projet commun de développement. Il est de leur devoir de promouvoir une vision claire qui inspire la confiance et la solidarité parmi les citoyens. Ce projet doit inclure la création d’emplois pour les chômeurs, l’amélioration de l’accès à l’éducation et à la connaissance, et le renforcement de la sécurité pour tous.

L’insécurité qui s’installe de plus en plus dans nos quartiers, avec des agressions, des meurtres en pleine rue, et des accidents routiers quotidiens, est une menace directe à notre stabilité sociale. Le gouvernement doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour garantir la sécurité de tous les Sénégalais. Il est également essentiel de prévenir ce que l’on appelle la “malédiction du pétrole et du gaz”, un phénomène bien documenté qui a conduit de nombreux pays riches en ressources naturelles à la pauvreté et au chaos.

Depuis plus de deux ans, le Sénégal fait face à une montée inquiétante de l’insécurité et des menaces qui se rapprochent dangereusement de nos frontières. Il est donc urgent que nous unissions nos forces pour protéger notre pays des dangers extérieurs, mais aussi des divisions internes qui risquent de nous affaiblir de l’intérieur.

L’heure n’est pas à la division, mais à l’unité nationale. Les Sénégalais doivent se donner la main, transcender leurs différends et travailler ensemble pour bâtir un Sénégal prospère, sûr et uni. Le nouveau gouvernement a la responsabilité de conduire cette mission, et il appartient à chaque citoyen de jouer son rôle pour que notre nation reste debout face aux défis qui l’attendent.

A Bon Entendeur, Salam !

Par Ndiawar Diop