Le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Monsieur Malick Ndiaye, a assisté, le samedi 24 août, à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass, au départ de 350 pèlerins sénégalais aux lieux saints de la chrétienté.

Dans son adresse aux pèlerins peu avant leur embarquement, le Ministre Malick Ndiaye, qui avait à ses côtés le Ministre de l’Intérieur, Jean Baptiste Tine, et celui de la Santé, Ibrahima Sy, a , de prime abord, exprimé son “immense joie” et sa “profonde fierté” de participer à cette cérémonie solennelle de départ des Pèlerins de la Paix.

“Ce pèlerinage est non seulement un acte de dévotion personnelle, mais il représente aussi un symbole fort de la quête de paix, d’amour et de réconciliation qui guide votre foi”, a-t-il déclaré.

Pour le Ministre, les différentes étapes de ce pèlerinage, Rome, Israël, Palestine, Lourdes, l’Espagne et le Portugal, “sont autant de phares de foi et de paix que de témoins de “l’histoire du christianisme”.

Il a exhorté les pèlerins d’être les porte-étendards des valeurs de la nation sénégalaise que sont “la tolérance” le “respect mutuel”et la “solidarité”.

C’est cette dans même optique qu’il a loué “la cohabitation pacifique entre les différentes communautés religieuses” du pays. Et d’ajouter que cette belle “harmonie entre chrétiens et musulmans est un trésor que nous devons préserver et cultiver” .

Et pour finir, il a recommandé aux pèlerins de formuler des prières pour la paix au Sénégal et dans le monde.