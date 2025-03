Pétrole et Pêche au Sénégal : Un défi de coexistence à relever

Dans le cadre du développement des infrastructures maritimes et des ressources naturelles, Madame Fatou Diouf, ministre des Pêches , des Infrastructures maritimes et portuaires, a récemment tenu une rencontre cruciale avec les acteurs clés du secteur. Cette réunion a rassemblé des représentants des compagnies pétrolières et gazières, des pêcheurs, ainsi que des responsables ministériels afin de discuter de la relation future entre l’exploitation des hydrocarbures et l’activité halieutique au Sénégal.

L’objectif principal de cette rencontre était d’anticiper les interactions entre l’exploitation pétrolière et gazière et la pêche artisanale, secteur vital pour l’économie et la sécurité alimentaire du pays. L’émergence du pétrole et du gaz offshore suscite à la fois des opportunités économiques et des défis, notamment en matière de préservation des écosystèmes marins et de cohabitation des activités économiques.

Les discussions ont mis en lumière l’importance d’une concertation continue et pacifique entre les acteurs des deux secteurs. Il s’agit d’instaurer un cadre de dialogue permanent afin de prévenir d’éventuels conflits et de garantir une exploitation équilibrée des ressources.

Face aux risques environnementaux liés à l’exploitation pétrolière, une attention particulière doit être portée à la sensibilisation et à la surveillance des zones de pêche et des plateformes offshore. La préservation des ressources halieutiques demeure une priorité pour assurer une pêche durable et protéger les communautés qui en dépendent.

Les autorités ont insisté sur la nécessité de renforcer les mécanismes de suivi environnemental et de veiller à une exploitation pétrolière respectueuse des écosystèmes marins. Cela implique la mise en place de stratégies de gestion intégrée des espaces maritimes et la promotion d’une exploitation responsable des ressources naturelles.

L’engagement des différents acteurs lors de cette rencontre témoigne de la volonté du gouvernement sénégalais d’assurer une coexistence harmonieuse entre la pêche et l’exploitation pétrolière. La mise en place de mesures de régulation et de concertation est essentielle pour préserver les intérêts des pêcheurs tout en favorisant le développement économique du pays.

Le sujet a d’ailleurs été abordé lors du journal télévisé de la RTS du jeudi 6 mars, mettant en avant les efforts déployés pour une exploitation raisonnée et durable des ressources maritimes du Sénégal. Cette dynamique participative et inclusive est un signal fort en faveur d’un avenir où développement économique et préservation environnementale avancent main dans la main.