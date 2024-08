Le Président Diomaye Faye aux lauréats du Concours Général : « Vous êtes la preuve vivante que l’excellence est accessible à tous »

« Vous venez d’horizons et de couches sociales diverses. Vous êtes la preuve vivante que l’excellence est accessible à tous ceux qui portent un rêve de réussite et persévèrent dans le travail acharné pour le réaliser », a dit, mardi, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, aux récipiendaires du Concours général édition 2024.

Le Chef de l’Etat a souligné que « l’éducation est le socle sur lequel repose toute société juste, équitable et prospère. Elle est le rempart contre l’ignorance et les inégalités. Elle est un levier de transformation sociale ». Il se dit dès lors prêt à « garantir à chaque enfant qu’il soit de milieu urbain ou rural les mêmes opportunités de réussite ».

Pour ce faire, le Président Faye dit travailler au renforcement et à la modernisation des infrastructures scolaires, mais également à la formation des enseignants et à l’amélioration des conditions d’exercice de leur noble mission. C’est dans cette perspective que seront davantage promus « des contenus pédagogiques pertinents et adaptés aux défis du 21ème siècle ».

Le président de la République du Sénégal est persuadé que c’est à travers une éducation de qualité que notre pays « forme des citoyens éclairés conscients de leurs droits et devoirs et aptes à participer pleinement au développement du pays ».

