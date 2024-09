L’effet du balai souverainiste : L’assemblée en subit les conséquences (Par Sadio Seydi)

Il est temps que la population sénégalaise se lève contre ces mercenaires et politiciens qui vivent de l’opulence et d’une arrogance incommensurable. Suçant le sang de sa population et sacrifiant le peuple de par leurs actions criminelles. Une telle classe dirigeante ne mérite pas d’être gardé aussi longtemps dans une institution très stratégique pour la réalisation du projet de souveraineté.

La 14e législature, installée dans la pire des cas, ne mérite pas longue vie. Et sa majorité parlementaire, assimilable aux brouilles de la baril vide et soutenue par l’oligarchie criminelle est toujours dans des positions défensives pour ne pas répondre aux urgences de sa population qui l’a élu. A cet effet, nous revendiquons le droit sacro-saint à l’autodétermination, un droit reconnu même par la charte des Nations Unies, à travers une position claire contre les politiques criminelles d’un dôme financier apatride, dirigé par une poignée d’imprimeurs sans scrupules et sans garanties, dont les seules valeurs sont le relativisme nihiliste et la culture de la mort camouflée par le bien-être sanitaire et écologique.

L’actuel gouvernement rejetant toute hypothèse d’un gouvernement mondial unique perpétré par les organismes supranationaux dont le but liberticide est d’éradiquer les racines millénaires constituées des traditions et de cultures différentes. Et rejetant aussi toute atteinte à la dignité de son peuple en raison d’un soi-disant « Nouvel Ordre Mondial » qui poursuit la logique du marché, le profit à tout prix et la réduction de la population.

A un certain moment, la majeure partie des députés de l’assemblée nationale pour ne pas dire l’ensemble des députés revendiquaient le droit de nous représenter et nous imposaient les règles d’organismes supranationaux que personne n’a souhaité. Et vous voici répondre de toutes les actions entreprises contre le peuple.

Le président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar FAYE et son gouvernement crevant l’abcès et ayant compris que « lorsque vous deviendrez inutile à ceux qui dirigent vos actions aujourd’hui vous serez seul face à vos responsabilités et le peuple trahi vous jugera », ont fini par être au bon côté de l’histoire et du bon côté de la vérité comme l’a toujours été.

La jeunesse Sénégalaise aussi consciente choisira au moment opportun ses dignes représentant sans contrainte aucune.

Vive l’Afrique

Vive le Sénégal

Sadio SEYDI le PANAFRICAIN

Coordinateur de la section communal PASTEF-Les Patriotes de ADEANE