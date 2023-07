Kolda: l’enquête du garçon poignardé se poursuit, 3 suspects interpelés…

Ce mardi 4 juillet 2023 dans le quartier de Saré Kemo à Kolda, un groupe de jeunes garçons se sont pris à un des leurs, et cette affrontement s’est soldée par un drame. Cela s’est passé vers les coups de 19 heures 20 heures, le garçon poignardé par ses camarades a fini par rendre l’âme.

Selon la tante de la victime Fallou qui a perdu la vie en recevant des coups de couteaux de la part de ses amis. “Le garçon de 19 ans avait réclamé l’argent qu’il avait prêté à l’un de ses amis car devant se rendre dans la capitale sénégalaise Dakar le lendemain de l’altercation. Ce dernier n’a pas aimé que son ami lui ai réclamé son argent. Non seulement il a refusé de lui rendre son argent, mais il a aussi défié et invité son ami à le retrouver au niveau du terrain de football s’il était courageux et voulait son argent.

Ne se doutant de rien, Fallou s’est rendu au terrain de football les mains vides ne sachant pas qu’il allait tomber dans un piège. Non seulement son ami n’était pas seul, mais il était armé aussi d’un couteau. Une fois sur les lieux du crime, les trois garçons se sont précipités sur lui, et lui ont asséné des coup de couteaux jusqu’à ce qu’il rende l’âme“.

Présentement, les trois suspects ont été appréhendé par police, et l’enquête suit son cours. Selon toujours la tante de la victime, ils n’ont pas encore reçu le corps de Fallou pour les besoins de l’enterrement car la police n’a pas encore bouclée l’enquête.

Nous y reviendrons

Mamadou NDOYE