Playoffs CACC – Dames : Ce jeudi, la SOCOCIM joue contre le NCS du Nigéria pour une place honorable au classement

Ce jeudi, la Sococim jouera un match crucial dans cette Coupe d’Afrique des Clubs Champions, dans le but de se hisser au classement après avoir été éliminée en huitiéme de finale ce mardi. Les Nigérianes du NCS, qui ont remporté la victoire ce mercredi face aux Ivoiriennes de l’ASEC Mimosas, seront confrontées à la bande à Marieme Diagne. Elles ont également pour objectif de remporter la victoire afin de terminer dans le top 9. Cela constitue une rencontre décisive entre deux équipes qui partagent presque les mêmes aspirations.

Après quatre défaites consécutives, la Sococim souhaitera enfin s’imposer avec une nouvelle victoire, qui lui permettra de terminer en beauté et de se classer parmi les 9 meilleures formations de la compétition. Afin d’accomplir cela, il sera nécessaire de se débarrasser des puissantes Nigérianes du NCS qui seront difficiles à manipuler et qui sont en pleine confiance après avoir remporté une victoire écrasante face à l’ASEC Mimosas par 3 sets à 0.

La rencontre sera difficile pour les protégées du coach Amadou Séne, même si elles font preuve de confiance après le déclic. Elles doivent adopter une apparence séduisante et une attitude déterminée, car face à elles, l’adversaire ne voudra pas perdre et se donnera à fond pour prendre le dernier pouvoir. Qui s’imposera entre les Sénégalaises et les Nigérianes? La réponse c’est dans quelques heures. Le match est programmé à 11h00 GMT.