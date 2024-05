Foot: Disqualification du Be Sport en phase régional Lamine Faty s'indigne sur....

Invité lors de l’émission Sénégal sports le chargé de communication de l’équipe Be sport Lamine Faty est revenu sur la disqualification administrative de son équipe en phase régional.

Après avoir gagné sur le terrain face à l’équipe de Haayo Agnam, les académiciens de Be sport ont été disqualifiés suite à un litige du joueur Mamadou Barry qui a été prêté au Casa sport et en suivi d’une sanction d’une disqualification de l’équipe Be Sport lors de la finale des phases régional qui l’opposait au Haayo Agnam. C’est ainsi que Lamine Faty s’indigne du décision prise par les instances fédérales ” C’est une décision que je n’arrive pas à comprendre de la part de l’administration fédérale du football sénégalais”. Souligne-t-il.

Face à cette situation le chargé de communication de l’académie Be Sport appelle à la fédération sénégalaise et la ligue professionnelle de football de voir les textes qui bâtissent le fondement du football sénégalais.” Pour ne pas revivre le même problème dans l’avenir mieux vaut créer des assises a fin de revoir les textes du football pour éviter de telles situations “. dit Lamine Faty.