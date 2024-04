Ourossogui: Les agents municipaux licenciés par Moussa Bocar Thiam crient leur ras le bol et dénoncent...

Licenciés par Moussa Bocar Thiam et restés deux ans sans salaire, des anciens travailleurs à la mairie de Ourossogui sont montés au créneau pour dénoncer leur situation.

En effet, selon le porte parole du jour, c’est en mai 2022 que Moussa Bocar a décidé de mettre fin à leur collaboration sans aucune explication valable. Ainsi, marres de tenir des conférence de presse et fatigués de se lamenter auprès des préfets et l’inspection du travail, les ex agents municipaux qui détenaient des contrats (CDD ) pour certains et des (CDI ) pour d’autres, ont profité du changement de régime présidentiel pour informer les nouvelles autorités de leur licenciement abusif et réclamer à leur ex employeur le paiement sans délai de leurs arriérés.

Les dénonceurs de l’homme qui se croit puissant sans l’être en vérité ont par ailleurs décrié le recrutement au poste de sécretaire d’un des frère direct du maire, le paiement à leur détriment des salaires à des employés fictifs sans contrat et demandé un audit sur la gestion de la mairie par l’OFNAC et la Cour des Comptes et ce, en application du slogant ” Jub Jubeul Jubanti ”.

Les adversaires du maire Thiam ont profité de l’occasion pour lancer un appel aux syndicalistes à se joindre à leur cause afin que réparation leur soit faite et que justice soit rendue.