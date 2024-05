Finale Coupe des champions d'Arabie saoudite : Duel Sadio Mane face à Kalidou Koulibaly

La finale de la Coupe des champions d’Arabie Saoudite promet un duel 100 % sénégalais.

En effet, après la qualification en finale lundi d’Al Hilal de Kalidou Koulibaly, qui a battu Ittihad de Benzema et N’Golo Kanté (2-1), Al Nassr de Sadio Mané et Cristiano Ronaldo a également validé son ticket ce mercredi pour la finale en battant Al Khaleej (3-1). Ronaldo a été l’homme du match en marquant un doublé, tandis que Sadio Mané s’est également illustré en marquant le deuxième but de son équipe sur penalty (37e).

Largement distancés en championnat par Al Hilal, Sadio Mané et ses coéquipiers tenteront de remporter ce trophée, tandis que son compatriote en sélection Kalidou Koulibaly cherchera à réaliser le doublé.