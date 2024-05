Construction sur le littoral: Madiambal Diagne s'en lave les mains...

Nombreuses sont les réactions depuis que l’annonce sur l’arrêt des travaux sur le littoral est faite par Pierre Atepa Goudiaby. On dirait que c’est une goutte d’eau qui fait déborder le vase. Maintenant, c’est au tour du journaliste Madiambal Diagne qui se dit prêt pour une enquête.

“Je suis volontaire pour être le premier client d’une enquête sur le foncier ..”

L’occasion est donnée pour clarifier toutes les accusations portées, çà et là, contre des citoyens. Je n’ai eu de cesse de dire, sur tous les plateaux de radio et de télévision, et sur tous les tons, que je n’ai jamais bénéficié d’une affectation d’un seul mètre carré de foncier de la part de L’ État..

Mon audition que je souhaite tant, devant une structure d’enquête sur les questions foncières, sera le lieu, documents à l’appui, de montrer que depuis que je commençais à construire des maisons et des immeubles ou que j’achetais des terrains, en 1998 (cela fait 26 ans déjà, certains lanceurs d’alerte n’étaient pas encore nés 1), Abdoulaye Wade était encore opposant, que Macky Sall était chef de division à la société Petrosen ou que Ousmane SONKO et Bassirou Diomaye Faye étaient étudiants à l’université de Saint-Louis et à l’université de Dakar” explique le journaliste dans son journal.