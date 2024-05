Exclusivité sur l'Affaire Cocktail Molotov: Madame Biteye , Ex-détenue, Revient sur son Arrestation.

Elle est la doyenne des détenus politiques embastillés par le régime dictatorial du président Macky Sall. Moins de deux mois après sa libération à la suite de la loi d’amnestie, Ndèye Awa Diop plus connue sous le nom de Mme Bitèye revient sur les conditions de son arrestation et les pérépéties de sa libération. Dans cet entretien accordé à Kewoulo, la doyenne des prisonniers parle pour la première fois….

Son nom avait fait le tour du monde sinon du Sénégal. Mme Bitèye, la doyenne des détenus politiques qui avait été arrêtée au sortir d’une visite qu’elle effectuait à des jeunes au tribunal de Dakar est l’une de ces voix que Macky Sall avait cherché à taire. Il n’en est rien. Aujourd’hui, du haut de ses 58 ans et après 11 mois de détention préventive, Mme Awa Diop a repris la parole. Pour rappel, le jour de son interpellation, elle était allée apporter de la nourriture à ses camarades de parti. C’est au sortir de cette rencontre qu’elle a été arrêtée dans le cadre dit du “Coctail Molotov” et retenus en position de garde à vue. Pourtant, elle avait très tôt été informée de son éventuelle interpellation par les policiers de la Surete urbaine. Mais, la «yaay» des détenus de pastef n’a même pas cherché à fuir pour échapper à la rafle.

«C’est après avoir distribué des sanswiches à mes “fils” du parti qui étaient, d’ailleurs en détention au tribunal de Dakar, que j’ai été interpellée brutalement, sur place, par la Sûreté Urbaine» explique t-elle. «La S.U m’a embarqué de force dans un taxi ou presque une carcasse. C’est pourquoi le véhicule est tombé en panne à plusieurs reprises au cours de mon acheminement. Je précise aussi qu’en m’interpelant le policier m’a donné un coup et m’a malmené» a ajouté Mme Bitèye.

D’ailleurs, elle n’était pas surprise de son arrestation. Le même jour, un des détenus du nom de Ahmath Fofana l’avait averti du projet de son interpellation. «Je savais et j’étais dans le viseur de la Police puisque tous les jeunes qu’elle avait arrêtés étaient avec moi. Je m’étais préparée à subir mon sort» nous a-t-elle confirmé. Ahurie par le tâtonnement des policiers qui se demandaient s’ils avaient bien arrêtée la bonne personne, elle avait un temps refusé de leur donner sa pièce d’identité, “puisque c’est ma seule force, c’est elle qui devait élire le nouveau président et débarrasser le Sénégal de Macky Sall.”

Accusée de terrorisme, de financement de cocktail Molotov…

Comme la quasi totalité des ex-détenus, Mme Awa Diop avait été retenue durant plusieurs jours en garde à vue avant son placement sous mandat de dépôt. « A mon arrivée à la S.U, j’avais catégoriquement refusé de parler sans la présence de mon avocat. Ainsi, Me Sow me rejoignit. J’ai fais beaucoup de jours de garde à vue puis placée sous mandat de dépôt pour terrorisme, financement de cocktail Molotov… Des chefs d’inculpation que moi même j’ignore ».

Dans l’entretien, l’ex-détenue n’a pas manqué de revenir sur les dures conditions de sa détention et surtout sur sa première nuit au Camp pénal.«Je ne peux pas oublier ma première nuit en prison. J’avais même pleuré. Le “packetas’’ existe bel et bien. Je l’ai vécu. On dormait en 2 sur un matelas très fin… » Pour elle, la prison lui a laissé des séquelles et un vide profond. «J’ai très tôt perdu mes parents. Et, malheureusement j’ai perdu mon frère unique quand j’étais en prison. Il est décédé à cause de tous les soucis que mon arrestation lui a causé… » A fait savoir Mme Bitèye, entre deux sanglots. Pour rappel, Mme Awa Diop dite Madame Bitèye doit sa libération à la loi d’amnistie après une longue détention.