Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a nommé Ousseynou Ly, membre du secrétariat à la Communication des Patriotes, au poste de ministre Conseiller et Porte-Parole de la Présidence, a appris nos confrères de PressAfrik.

Ousseynou Ly sera chargé de représenter le gouvernement dans ses relations avec les médias et le public, de diffuser les messages officiels et de veiller à la communication sur les politiques et les initiatives gouvernementales.